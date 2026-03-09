Названа профессия с самой высокой средней зарплатой в России

В декабре самые высокие средние зарплаты в РФ получали специалисты по управлению фондами — около 897 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Средняя зарплата в холдинговых компаниях в декабре достигла 732,2 тыс. рублей — это второй показатель. Замыкают тройку лидеров работники головных офисов с доходом 551,8 тыс. рублей.
Ранее KP.RU сообщал, что в России средняя зарплата за месяц выросла на 40 тыс. рублей. Таким образом сумма достигла до 140 тыс. рублей.
Кроме этого, по данным Росстата, за год в сферах финансов, нефтегаза и IT-индустрии зарплаты выросли меньше остальных. Прибавка, в основном, коснулась сфер растениеводства, животноводства и производства мебели.
Также стало известно, что средняя зарплата выше 200 тыс. рублей была зафиксирована в пяти регионах РФ: Москве, Чукотке, Магаданской области, ЯНАО и Камчатке.