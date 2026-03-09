Приморскстат сообщил о росте доходов, но часть приморцев с этим не согласна

Средние доходы жителей Приморского края в 2025 году, по данным Приморскстата, составили 74 804 рубля в месяц — это на 15,1% больше, чем годом ранее. Во ведомстве отмечают, что рост продолжался весь прошлый год: в первом квартале люди в среднем получали 70 201 рубль, во втором — 74 296 рублей, в третьем — 73 386 рублей, в четвертом — уже 81 333 рубля в месяц.
Приморскстат уточняет, что по сравнению с аналогичными периодами 2024 года доходы прибавляли двузначными темпами: плюс 20,8% в первом квартале, 16,9% во втором, 13,8% в третьем и 11% в четвертом. Одновременно со статистикой по региону эксперты приводят федеральные оценки Росстата: реальные зарплаты россиян, с поправкой на инфляцию, выросли на 4,4% за год. Номинальная среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций по стране составила 100 360 рублей, а в четвертом квартале поднялась до 139 727 рублей.
После публикации этих расчетов в соцсетях и мессенджерах развернулось оживлённое обсуждение: многие пользователи заявили, что не узнают себя в статистике. Комментаторы весьма часто задают вопрос, остались ли еще те, кто верит таким цифрам. Люди рассказывают, что их собственные доходы за год наоборот сокращаются, при этом одновременно растут счета за коммунальные услуги, бензин и продукты.