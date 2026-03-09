Игнорировать невозможно: Дмитриев объяснил, почему голос России звучит громче

Голос России стал ещё весомее как в мировой экономике, так и в геополитике после того, как цена нефти перешла рубеж в $100 за баррель. На это указал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Нефть выше $100 — и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче», — написал он в Telegram-канале.
Без России как системообразующего поставщика энергии невозможно обеспечение глобальной стабильности, подчеркнул Дмитриев, отметив, что Европа вынуждена будет заплатить колоссальную цену за русофобскую политику и ошибки евробюрократов.
Игнорировать Россию невозможно, резюмировал он.
Тем временем цены на нефть Brent продолжают взлетать на фоне эскалации конфликта в ближневосточном регионе. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE впервые с 17 июня 2022 года поднялась выше $118 за баррель.
Напомним, конфликт в Иране вернул интерес Запада к российским нефти и газу.
