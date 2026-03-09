Ричмонд
Игнорировать невозможно: Дмитриев объяснил, почему голос России звучит громче

Дмитриев: Цена нефти более $100 усиливает голос РФ в мировой экономике.

Источник: Комсомольская правда

Голос России стал ещё весомее как в мировой экономике, так и в геополитике после того, как цена нефти перешла рубеж в $100 за баррель. На это указал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Нефть выше $100 — и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче», — написал он в Telegram-канале.

Без России как системообразующего поставщика энергии невозможно обеспечение глобальной стабильности, подчеркнул Дмитриев, отметив, что Европа вынуждена будет заплатить колоссальную цену за русофобскую политику и ошибки евробюрократов.

Игнорировать Россию невозможно, резюмировал он.

Тем временем цены на нефть Brent продолжают взлетать на фоне эскалации конфликта в ближневосточном регионе. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE впервые с 17 июня 2022 года поднялась выше $118 за баррель.

Напомним, конфликт в Иране вернул интерес Запада к российским нефти и газу.

Почему война с Ираном грозит удорожанием продовольствия, читайте здесь на KP.RU.

