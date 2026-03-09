Игнорировать невозможно: Дмитриев объяснил, почему голос России звучит громче

Голос России стал ещё весомее как в мировой экономике, так и в геополитике после того, как цена нефти перешла рубеж в $100 за баррель. На это указал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.