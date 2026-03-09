В Иркутске продают необычный особняк из конца 19 века за 120 млн рублей

В объявлении говорится, что здание построено в 1890-м году. Внешне оно напоминает обычную двухэтажку на четыре квартиры. Однако дом огорожен забором и принадлежит одному владельцу. В доме действительно четыре жилых помещения с отдельными входами, индивидуальным санузлом. Даже есть сауна на первом этаже. Имеется подвал площадью 15 кв. метров.