В Иркутске продают необычный особняк из конца 19 века за 120 млн рублей

В Иркутске продают двухэтажный особняк за 120 млн рублей. Объявление появилось на одном из сайтов по продаже недвижимости.
«Продается двухэтажный особняк из “добротного кирпича”. Общая площадь дома — 277 кв. метров. Высота потолков — 3,3 метра. В доме заменены сантехника, система отопления, канализация. Установлены стеклопакеты в деревянной раме», — указано в объявлении.
В объявлении говорится, что здание построено в 1890-м году. Внешне оно напоминает обычную двухэтажку на четыре квартиры. Однако дом огорожен забором и принадлежит одному владельцу. В доме действительно четыре жилых помещения с отдельными входами, индивидуальным санузлом. Даже есть сауна на первом этаже. Имеется подвал площадью 15 кв. метров.
Кроме того, на участке дома площадью 908 кв. метров находятся гараж и беседка. Рядом находится бульвар Гагарина и набережная Ангары. За дом владелец просит 120 млн рублей.