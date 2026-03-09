Суд прекратил дело о банкротстве белорусского пивзавода, и он начал работать

Дело о банкротстве предприятия «Брестское пиво» прекращено, завод продолжает свою работу, сообщает Экономический суд Брестской области.
Производство по делу о банкротстве «Брестского пива» было возбуждено год назад, в марте 2025-го.
При поддержке президента Беларуси удалось решить вопросы экономической и социальной значимости. За счет средств, полученных от реализации имущества предприятия, закрыты долги перед работниками, налоги и взносы в ФСЗН.
На предприятии в среднем работают около 80 сотрудников, не менее 10 миллионов рублей в год направляется на финансирование инвестиций в основной капитал и пополнение оборотных средств.
