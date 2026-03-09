Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд прекратил дело о банкротстве белорусского пивзавода, и он начал работать

Экономический суд Брестской области сохранил «Брестскому пиву» возможность работать.

Источник: Комсомольская правда

Дело о банкротстве предприятия «Брестское пиво» прекращено, завод продолжает свою работу, сообщает Экономический суд Брестской области.

Производство по делу о банкротстве «Брестского пива» было возбуждено год назад, в марте 2025-го.

При поддержке президента Беларуси удалось решить вопросы экономической и социальной значимости. За счет средств, полученных от реализации имущества предприятия, закрыты долги перед работниками, налоги и взносы в ФСЗН.

На предприятии в среднем работают около 80 сотрудников, не менее 10 миллионов рублей в год направляется на финансирование инвестиций в основной капитал и пополнение оборотных средств.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко хочет переименовать кофе «Американо» в общепите Беларуси.

А еще президент признался, часто ли бывает в ресторанах.

Кроме того, Александр Лукашенко предложил открыть рестораны «Мак.бай» в районных центрах.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше