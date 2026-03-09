Цена за баррель нефти марки Brent приблизилась к отметке $120: что происходит на торговых площадках

Стоимость нефти марки Brent на торгах лондонской биржи ICE впервые с июня 2022 года превысила отметку 119 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 05:30 мск цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае 2026 года достигла 119,36 доллара за баррель. Таким образом, котировки выросли на 28,77% по сравнению с предыдущим показателем.
Президент США Дональд Трамп считает, что текущий скачок стоимости нефти носит краткосрочный характер. Американский лидер выразил уверенность, что цены на сырье резко снизятся после нейтрализации иранской ядерной угрозы.
Тем временем министр финансов США Скотт Бессент был вынужден подтвердить выдачу 30-дневной лицензии Индии на закупку российской нефти, находящейся в морских танкерах. Это позволит увеличить предложение на мировом рынке в условиях американо-израильской военной кампании против Ирана. США также рассчитывают на рост импорта американской нефти в Индию.
Экономист Юрий Юшков отметил, что если США примут решение ударить по нефтяным объектам Ирана, это будет говорить об их отчаянии. В свою очередь эксперт Ольга Борисова спрогнозировала рост цен в России на товары с Ближнего Востока.
Все это происходит на фоне заявлений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) об ударах по нефтеперерабатывающему заводу в Израиле и нефтяным танкерам, проходящим через Ормузский пролив.
Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что европейские политики недооценивают последствия конфликта для энергетики и экономики. По его словам, отказ от российской энергетики может привести к серьезным проблемам для стран Евросоюза.
Тем временем депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявляет, что длительная война между США и Израилем против Ирана сильно повлияет на глобальные энергетические рынки. Парламентарий считает, что Вашингтон и Тель-Авив стремятся быстрее завершить конфликт из-за отсутствия опыта длительных войн, в то время как Тегеран, благодаря десятилетиям экономических ограничений, находится в более устойчивом положении.