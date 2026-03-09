Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя цена белорусской шубы составляет 7000 рублей

Белкоопсоюз назвал среднюю цену белорусской шубы весной 2026.

Источник: Комсомольская правда

В холодную и снежную зиму 2026 года продажи белорусских шуб увеличились вдвое, средняя цена одного классического изделия без капюшона составила около 7 тысяч рублей, сообщает телеканал СТВ со ссылкой на начальника управления по производству и реализации изделий из натурального меха Белкоопсоюза Ирину Козыреву.

По ее словам, нынешней зимой покупательницы предпочитали длинные шубы. Сейчас модельеры работают над линейкой комбинированных изделий «мех с шерстью», которая значительно расширяет сезон носки и продлевает его вплоть до начала апреля.

Белорусские шубы делаются исключительно вручную, есть и дизайнерские варианты в единственном числе.