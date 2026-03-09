Средняя цена белорусской шубы составляет 7000 рублей

В холодную и снежную зиму 2026 года продажи белорусских шуб увеличились вдвое, средняя цена одного классического изделия без капюшона составила около 7 тысяч рублей, сообщает телеканал СТВ со ссылкой на начальника управления по производству и реализации изделий из натурального меха Белкоопсоюза Ирину Козыреву.