Бензин в Иркутске обогнал цены на цветы к 8 Марта

IrkutskMedia, 9 марта. 8 Марта в Иркутске уже прошло, и цены на тюльпаны немного упали, чего не скажешь о стоимости бензина. В областном центре сохраняется разница в ценах на топливо на заправках города. По состоянию на 9 марта стоимость бензина и дизеля варьируется у разных поставщиков. Цены на АИ-92, АИ-95 и АИ-100 в большинстве сетей остаются стабильными, а на АИ-98 и дизель заметны различия.

Источник: Krasnoyarskmedia

Так, АИ-92 стоит 63,15 рубля на АЗС «БРК», «КрайсНефть», «Омни» и «Роснефть». На «Газпромнефти» литр этого топлива продаётся за 64,15 рубля.

За литр АИ-95 на «БРК» и «КрайсНефти», «Омни» и «Роснефти» все ещё 66,65 рубля, на «Газпромнефти» — 67,65 рубля.

Стоимость АИ-100 на «БРК» и «Омни» остаётся прежней — 89,95 рубля, на «Роснефти» — 90,25 рубля. Цена на АИ-98 на «КрайсНефти» составляет 89,95 рубля, а на «Газпромнефти» — 90,95 рубля.

Дизельное топливо в Иркутске продаётся по цене 81,80 рубля на большинстве заправок, на «Газпромнефти» литр стоит 82,80 рубля.