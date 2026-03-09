Бензин в Иркутске обогнал цены на цветы к 8 Марта

Так, АИ-92 стоит 63,15 рубля на АЗС «БРК», «КрайсНефть», «Омни» и «Роснефть». На «Газпромнефти» литр этого топлива продаётся за 64,15 рубля.
За литр АИ-95 на «БРК» и «КрайсНефти», «Омни» и «Роснефти» все ещё 66,65 рубля, на «Газпромнефти» — 67,65 рубля.
Стоимость АИ-100 на «БРК» и «Омни» остаётся прежней — 89,95 рубля, на «Роснефти» — 90,25 рубля. Цена на АИ-98 на «КрайсНефти» составляет 89,95 рубля, а на «Газпромнефти» — 90,95 рубля.
Дизельное топливо в Иркутске продаётся по цене 81,80 рубля на большинстве заправок, на «Газпромнефти» литр стоит 82,80 рубля.