Бензин в Иркутске обогнал цены на цветы к 8 Марта

IrkutskMedia, 9 марта. 8 Марта в Иркутске уже прошло, и цены на тюльпаны немного упали, чего не скажешь о стоимости бензина. В областном центре сохраняется разница в ценах на топливо на заправках города. По состоянию на 9 марта стоимость бензина и дизеля варьируется у разных поставщиков. Цены на АИ-92, АИ-95 и АИ-100 в большинстве сетей остаются стабильными, а на АИ-98 и дизель заметны различия.