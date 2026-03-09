В Госдуме анонсировали введение семейной ипотеки на вторичные квартиры

Программу семейной ипотеки намерены распространить на приобретение жилья на вторичном рынке в ряде городов. 26 февраля 2026 года президент России Владимир Путин дал поручение расширить действие программы на покупку квартир в многоквартирных домах старше 20 лет, расположенных в населенных пунктах с низкими темпами ввода нового жилья, передает 360.ru.
«Полагаю, новая система вполне может заработать уже в этом году, особенно учитывая пристальное внимание президента к возникшей проблеме», — сказал Аксененко. Его слова передает «Газета.ru».
Всего, по информации депутата, таких городов и поселков 891 в 83 регионах страны. В апреле 2025 года уже было разрешено оформлять льготную «семейную» ипотеку на квартиры в домах возрастом до 20 лет.
Аксененко отметил, что в теории расширение ипотечных программ и улучшение условий приобретения жилья может способствовать росту рождаемости, если жилье станет более доступным для семей. Вместе с тем, по его словам, не следует воспринимать ипотеку как универсальное средство решения всех проблем.
Урегулировать демографическую ситуацию исключительно за счет этого инструмента невозможно, считает депутат, поскольку система поддержки должна быть комплексной и многоуровневой. Необходим целый пакет мер, включающий поддержку семей, развитие системы образования и здравоохранения.
По его оценке, преимущества распространения семейной ипотеки на рынок вторичного жилья очевидны.
Кроме того, вокруг подобных домов, как правило, сформирована вся необходимая инфраструктура. Рядом находятся детские сады, школы, поликлиники и другие социальные объекты, подчеркнул депутат. Он также отметил, что здания старой застройки уже прошли период усадки, а потому в них существенно реже требуется проведение капитальных ремонтных работ после заселения.
«При этом из минусов можно отметить изношенность сетей, что является часто очень большой проблемой. Старые дома могут потребовать серьезных вложений в ремонт, что увеличит расходы для владельцев», — подытожил Аксененко.