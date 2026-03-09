Водителей предупредили о штрафе до 15 тысяч из-за незаметной пометки в правах

При получении категории B автоматически открывается и подкатегория B1, но на обратной стороне удостоверения рядом с ней могут стоять специальные пометки. AS (автомобильное управление) ставят тем, кто учился на обычной легковушке, — это разрешает ездить только на технике с автомобильным рулём и посадкой. MS (мотоциклетное управление) даёт право управлять аппаратами с мотоциклетным рулём.