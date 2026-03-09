В Люблине появится жилой дом по программе реновации

Жилой дом возведут районе Люблино Юго-Восточного административного округа столицы по программе реновации. Для этого внесены изменения в правила землепользования и застройки участка по адресу: улица Люблинская, владение 119. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«На земельном участке 0,88 гектара разместят жилой дом по программе реновации с предельной площадью 32 тысячи квадратных метров. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: на ней появятся детские и спортивные площадки. Первые этажи будут предназначены для нежилых помещений, где смогут разместиться объекты торгового и бытового назначения», — пояснил Владислав Овчинский.
Новостройка появится в зеленой части района с развитой социальной и спортивной инфраструктурой. Помимо социально значимых объектов (детских садов, школ, медучреждений, аптек и продуктовых магазинов), недалеко от будущего дома находятся два крупных благоустроенных сквера с игровыми комплексами, уличными тренажерами, амфитеатрами и зонами для тихого отдыха.
В 2025 году новые квартиры по программе реновации получили более 48 тысяч москвичей.
Ранее Сергей Собянин объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.