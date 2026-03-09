В Люблине появится жилой дом по программе реновации

«На земельном участке 0,88 гектара разместят жилой дом по программе реновации с предельной площадью 32 тысячи квадратных метров. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: на ней появятся детские и спортивные площадки. Первые этажи будут предназначены для нежилых помещений, где смогут разместиться объекты торгового и бытового назначения», — пояснил Владислав Овчинский.