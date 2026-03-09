Первая дистанционная сделка по продаже недвижимости заключена в Беларуси

Как пояснили в управлении, продавец был в Витебске, где и находится недвижимость, а покупатель — в Минске. По видеосвязи между собой связались как регистраторы, так и непосредственные участники сделки.
«Все необходимые документы, включая договор, стороны подписали в электронном виде на планшете, используя аналог собственноручной подписи, регистраторы — используя свою электронную цифровую подпись», — говорится в сообщении.
Ранее дистанционная продажа квартиры или другой недвижимости была возможна по доверенности. То есть все равно было нужно личное присутствие не самого продавца, но его представителя.
Благодаря изменениям в законодательстве, теперь можно использовать электронную форму оформления сделки. Для этого в одно и то же время продавец и покупатель могут обратиться в ближайший офис по госрегистрации недвижимости. Его сотрудники свяжутся между собой по видеосвязи и составят договор. Затем будет организована сделка.