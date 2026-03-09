В Иркутске предложили застроить большой участок возле залива Якоби

Администрация Иркутска утвердила проект комплексного развития территории в границах улиц Мухиной, Аносова и Якоби. Документ опубликован на сайте мэрии.
«Под обновление попал участок площадью 2,04 га, где сейчас расположены дома с высоким износом конструкций. Территорию разделят на две зоны. Под многоэтажное (от 9 этажей) и среднеэтажное строительство. Во втором контуре также планируется возведение школы или детского сада», — отмечается в проекте.
Застройщика определят на торгах. Ему предстоит до конца 2031 года не только возвести новое жилье с нежилыми первыми этажами, но и благоустроить территорию, а также передать городу участок под социальный объект. Перед началом работ жители аварийных и ветхих домов будут расселены.