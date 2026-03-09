В Иркутске предложили застроить большой участок возле залива Якоби

Застройщика определят на торгах. Ему предстоит до конца 2031 года не только возвести новое жилье с нежилыми первыми этажами, но и благоустроить территорию, а также передать городу участок под социальный объект. Перед началом работ жители аварийных и ветхих домов будут расселены.