FT: страны G7 экстренно обсудят высвобождение стратегических запасов нефти

Страны «Группы семи» (G7) проведут экстренное совещание в связи с резким ростом цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке, министры финансов этих государств хотят обсудить возможное высвобождение стратегических нефтяных запасов, которые контролирует Международное энергетическое агентство (IEA), сообщила газета Financial Times (FT).
В статье отмечается, что IEA имеет резервы сырья на случай чрезвычайной ситуации. Размер запасов составляет 1,2 миллиарда баррелей. В публикации также уточняется, что страны G7 считают целесообразным высвободить 300−400 миллионов баррелей, поскольку стоимость нефти превысила 100 долларов за баррель. По данным журналистов, с таким предложением согласны Соединённые Штаты.
Авторы материала обращают внимание, что американские власти оказывают давление на партнёров, рассчитывая остановить резкий подъём цен на сырьё.
«Рост стоимости нефти за последнюю неделю вызвал глобальные последствия, угрожая инфляцией, которая может нанести долгосрочный ущерб экономическому росту во всем мире», — сказано в публикации.
Напомним, ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent превысила 118 долларов за баррель. Таких значений стоимость сырья не демонстрировала с июня 2022 года.