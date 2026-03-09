Ричмонд
Первый за почти девять суток пассажирский самолет вылетел из Дохи в Москву

Он прибудет в столицу России в 18:00 мск.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Первый за почти девять суток пассажирский самолет вылетел из Дохи в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Хамад столицы Катара.

«Борт Qatar Airways вылетел в Москву», — сказал собеседник агентства.

Ранее посольство РФ в Катаре сообщило, что Qatar Airways запланировала на понедельник рейс из Дохи в Москву по безопасному воздушному коридору. В диппредставительстве уточнили, что приоритет при формировании списков отдается пассажирам с детьми, пожилым людям, нуждающимся в срочной медицинской помощи, а также тем, кому не удалось покинуть Катар 28 февраля. При этом Qatar Airways должна была напрямую уведомить граждан о перебронировании билетов по электронной почте и организовать трансфер до аэропорта Хамад.

Самолет прибудет в Москву в 18:00 мск, сообщили ТАСС в Шереметьеве.