Избежать пробок и недовольства: как изменится проект ветки метротрама в Ленинский район

В Челябинске обсуждают изменение проекта метротрама. На этот раз ветку в Ленинский район хотят протянуть не по мосту, который и без того загружен автомобилями, а под землей на участке от ж/д-вокзала до улицы Игуменка.
Как сообщала ранее «Комсомолка», был объявлен конкурс на корректировку проекта строительства трамвайной линии — она потребовалась для актуализации обоснования инвестиций. Стоимость контракта составляет 29,8 млн рублей.
Но что не так с предыдущим проектом? Ответили КП-Челябинске в Миндортрансе региона:
— Изначальный вариант предусматривал размещение трамвайной линии по существующему автомобильному путепроводу через станцию «Челябинск — Главный» с его реконструкцией и уширением, а также перестройкой съездов транспортной развязки. Для выполнения этих работ требовалось бы многолетнее (до 4 лет) существенное ограничение движения по одному из ключевых транспортных узлов города, сужение проезжей части до одной полосы в каждом направлении и частичное перекрытие съездов с путепровода.
С учетом того, что мост не только связывает Ленинский районом с центром, но и является основной транспортной артерией для городов-спутников и вообще югом области, пробок и недовольства жителей не избежать.
— Кроме того, строительство по первоначальной схеме велось бы в зоне крупного действующего железнодорожного узла, что делало бы график работ зависимым от движения поездов и могло бы привести к дополнительному увеличению сроков реализации проекта, — добавили в миндоре.
По предварительной оценке, строительство подземной ветки помогло бы исключить все вышеперечисленные проблемы. Однако строительство подземки — история не дешевая. Напомним, именно поэтому в городе отказались от идеи метро в чистом виде и решили строить метротрам. После завершения всех процедур документация должна будет пройти госэкспертизу, включая технологический и ценовой аудит.