Избежать пробок и недовольства: как изменится проект ветки метротрама в Ленинский район

— Изначальный вариант предусматривал размещение трамвайной линии по существующему автомобильному путепроводу через станцию «Челябинск — Главный» с его реконструкцией и уширением, а также перестройкой съездов транспортной развязки. Для выполнения этих работ требовалось бы многолетнее (до 4 лет) существенное ограничение движения по одному из ключевых транспортных узлов города, сужение проезжей части до одной полосы в каждом направлении и частичное перекрытие съездов с путепровода.