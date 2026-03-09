Ричмонд
Лукашенко: Беларусь и Узбекистан способны достичь товарооборота в $2 млрд

МИНСК, 9 мар — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко уверен в возможности достижения двух миллиардов долларов белорусско-узбекистанского товарооборота, об этом шла речь на встрече главы государства с послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым.

Источник: Sputnik.by

Белорусский лидер предложил актуализировать вопросы сотрудничества, а также выработать план на ближайшую и среднесрочную перспективу.

По словам Лукашенко, сделать это необходимо, так как планируется визит в Минск президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Глава белорусского государства отметил, что отношения между странами развиваются неплохо. Он также напомнил о недавнем визите в Узбекистан правительственной делегации во главе с премьер-министром Беларуси.

«Мне очень импонирует договоренность о том, что в ближайшее время, где-то к 2030 году, мы достигнем двухмиллиардного товарооборота. Это вполне возможно. Тем более что экономики наших стран не конкуренты друг другу. Все, что мы умеем делать — от сельского хозяйства до машиностроения, — это все нужно густонаселенному узбекскому государству», — цитирует Лукашенко БелТА.

Рост товарооборота

Белорусский посол в Узбекистане Александр Огородников ранее сообщал, что в 2025 году товарооборот между Беларусью и Узбекистаном составил более 850 миллионов долларов.

«Это цифра говорит о том, что мы очень близки к заветному миллиарду», — отметил белорусский дипломат.

По словам посла, эта цифра уже не кажется такой недостижимой, потому что в прошлом году товарооборот вырос более чем на 34%. Причем рос и белорусский экспорт в Узбекистан, и узбекский в Беларусь.

