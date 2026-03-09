Лукашенко: Беларусь и Узбекистан способны достичь товарооборота в $2 млрд

«Мне очень импонирует договоренность о том, что в ближайшее время, где-то к 2030 году, мы достигнем двухмиллиардного товарооборота. Это вполне возможно. Тем более что экономики наших стран не конкуренты друг другу. Все, что мы умеем делать — от сельского хозяйства до машиностроения, — это все нужно густонаселенному узбекскому государству», — цитирует Лукашенко БелТА.