Лукашенко: Беларусь и Узбекистан способны достичь товарооборота в $2 млрд

Белорусский лидер предложил актуализировать вопросы сотрудничества, а также выработать план на ближайшую и среднесрочную перспективу.
По словам Лукашенко, сделать это необходимо, так как планируется визит в Минск президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Глава белорусского государства отметил, что отношения между странами развиваются неплохо. Он также напомнил о недавнем визите в Узбекистан правительственной делегации во главе с премьер-министром Беларуси.
«Мне очень импонирует договоренность о том, что в ближайшее время, где-то к 2030 году, мы достигнем двухмиллиардного товарооборота. Это вполне возможно. Тем более что экономики наших стран не конкуренты друг другу. Все, что мы умеем делать — от сельского хозяйства до машиностроения, — это все нужно густонаселенному узбекскому государству», — цитирует Лукашенко БелТА.
Рост товарооборота
Белорусский посол в Узбекистане Александр Огородников ранее сообщал, что в 2025 году товарооборот между Беларусью и Узбекистаном составил более 850 миллионов долларов.
«Это цифра говорит о том, что мы очень близки к заветному миллиарду», — отметил белорусский дипломат.
По словам посла, эта цифра уже не кажется такой недостижимой, потому что в прошлом году товарооборот вырос более чем на 34%. Причем рос и белорусский экспорт в Узбекистан, и узбекский в Беларусь.