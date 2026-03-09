За год с карты Новосибирска исчезли 750 самостроев

Городские власти Новосибирска активизировали деятельность по контролю за соблюдением законов в сфере размещения объектов недвижимости и торговли. За последний год муниципальным земельным контролем было обнаружено 102 факта нелегального строительства и эксплуатации объектов капитального типа без надлежащего оформления разрешительной документации. В целях устранения обнаруженных нарушений департамент направил в суд 38 исковых заявлений, обязывая нарушителей привести недвижимость в соответствие с действующими строительными нормами или ликвидировать её самостоятельно.