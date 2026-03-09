Ричмонд
+11°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За год с карты Новосибирска исчезли 750 самостроев

Об этом сообщили в мэрии.

Источник: Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

Городские власти Новосибирска активизировали деятельность по контролю за соблюдением законов в сфере размещения объектов недвижимости и торговли. За последний год муниципальным земельным контролем было обнаружено 102 факта нелегального строительства и эксплуатации объектов капитального типа без надлежащего оформления разрешительной документации. В целях устранения обнаруженных нарушений департамент направил в суд 38 исковых заявлений, обязывая нарушителей привести недвижимость в соответствие с действующими строительными нормами или ликвидировать её самостоятельно.

Одновременно сотрудники муниципалитета занимались устранением несанкционированных торговых точек и прочих малых форм архитектурных сооружений, установленных без согласования с властями.

Управление наружной рекламы сообщило, что в течение прошлого года с улиц города было демонтировано и вывезено более 750 объектов, включая торговые палатки, киоски и прочие подобные постройки, установленные без законных оснований.

Эти меры демонстрируют стремление администрации к соблюдению действующего законодательства и улучшению внешнего облика столицы Сибири. Регулярная очистка территорий от самозастроя способствует повышению комфорта проживания горожан и созданию благоприятных условий для развития цивилизованной коммерческой деятельности.