Перевозки нефтепродуктов морем в Калининградскую область выросли в три раза

Кроме того, за первые два месяца 2026 года объем каботажных перевозок составил почти 700 тыс. тонн, что на 7,7% выше аналогичного периода прошлого года. Устойчивый рост демонстрируют контейнерные перевозки (+21,7%) — между портами Финского залива и Калининградом перевезли свыше 36 тыс. TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств и пропускной способности портов, соответствующая объему стандартного 20-футового ISO-контейнера. — прим. «Нового Калининграда»). Рост рынка объясняется как складывающееся конъюнктурой, так и приходом якорного игрока в лице группы FESCO, которая получила в управление не только активы Калининградского морского торгового и рыбного портов, но и обеспечила мобилизацию собственного контейнерного флота, работающего на Калининград, отмечают эксперты.