Лукашенко заявил, почему доллар никому уже не нужен

Об это было сказано во время разговора главы государства с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым. Глава МИД сообщил об итогах его недавнего визитов в Того и Гану. А Лукашенко подчеркнул, что Африка — это будущее. И обратил внимание на то, что Беларусь не является империей и не может, как США, охватить весь континент. Но должна иметь опорные точки для последующей работы из них с интересующими странами.