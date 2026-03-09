Ричмонд
Лукашенко заявил, почему доллар никому уже не нужен

Лукашенко сказал, что доллар никому уже не нужен.

Источник: Комсомольская правда

Об это было сказано во время разговора главы государства с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым. Глава МИД сообщил об итогах его недавнего визитов в Того и Гану. А Лукашенко подчеркнул, что Африка — это будущее. И обратил внимание на то, что Беларусь не является империей и не может, как США, охватить весь континент. Но должна иметь опорные точки для последующей работы из них с интересующими странами.

В качестве примера белорусский лидер сказал об Омане, с территории которого «можно работать на всю Восточную Африку». Он подчеркнул, что африканские страны умеют торговать, с ними следует сотрудничать, и они будут инвестировать. Здесь же он заявил, почему доллар никому уже не нужен.

— Тем более при нынешней ситуации, когда этот доллар уже никому не нужен. Они же понимают, к чему это ведет. Вкладываются прилично, тратят деньги, — пояснил белорусский президент.

