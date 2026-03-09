Зарядка электромобилей дорожает в Беларуси с 10 марта более чем на 12%

В Беларуси вводятся новые тарифы на заправку электрокаров. В пресс-службе производственного объединения «Белоруснефть» рассказали, что изменение цен на «заправку» на ЭЗС синхронизировано с плановым пересмотром цен на электроэнергию.
Так, в частности увеличиваются тарифы зарядных станций Malanka, принадлежащих «Белоруснефти». Новые цены на заправку электрокаров начнут действовать уже с 10 марта 2026 года. Зарядка авто переменным током (AC) будет стоить уже 0,55 белорусского рубля за один киловатт-час. А зарядка постоянным током (DC) обойдется в 0,73 белрубля за один киловатт-час.
В компании отметили, что стоимость электроэнергии, которая отпускается Белэнерго для зарядных станций, увеличилась на 12,9%, а для супербыстрых ЭЗС — на 17,4%. Однако на ЭЗС Malanka рост тарифов оператора установили на уровне в среднем 12,2 — 12,3%.
— Это ниже темпов стоимости тарифов электроэнергии для зарядных станций, — прокомментировали в пресс-службе.
При этом одновременно с изменением тарифов в сети ЭЗС с 10 марта по 10 апреля запускают акцию «Ночная выгода». На ряде быстрых станций сети вводят льготный тариф на «заправку» электрокаров с 22.00 до 06.00. Стоимость 45 копеек за киловатт-час.
Напомним, масштабный сбой зарядных станций для электромобилей Malanka произошел по всей Беларуси 4 марта. Кроме сбоя на ЭЗС, принадлежащих компании «Белоруснефть», сообщалось о проблемах с доступом к специальному мобильному приложению для водителей электрокаров и административной панели диспетчеризации.
Тем временем власти упростили техосмотр и регистрацию одного вида транспорта в Беларуси.