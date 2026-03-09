Зарядка электромобилей дорожает в Беларуси с 10 марта более чем на 12%

Так, в частности увеличиваются тарифы зарядных станций Malanka, принадлежащих «Белоруснефти». Новые цены на заправку электрокаров начнут действовать уже с 10 марта 2026 года. Зарядка авто переменным током (AC) будет стоить уже 0,55 белорусского рубля за один киловатт-час. А зарядка постоянным током (DC) обойдется в 0,73 белрубля за один киловатт-час.