16 тысяч домов подключили к газу в Карагандинской области

Газификация Караганды реализуется поэтапно и включает 16 пусковых комплексов и четыре очереди строительства. До 2025 года были введены в эксплуатацию первый, второй и третий пусковые комплексы первой очереди. В прошлом году завершены ещё два крупных этапа: четвёртый пусковой комплекс протяжённостью 109 километров с 2477 выходами и пятый — протяжённостью 62 километра с 1356 выходами.