«Белджи» выпустил партию из 89 электромобилей Geely EX2 с одной особенностью

В Беларуси выпущена лимитированная партию электромобилей Geely EX2 — всего 89 авто. Информацию опубликовали в своих соцсетях* дилеры автопроизводителя.
Так, выпущена партия электромобилей Geely EX2 в цвете «розовый металлик». Выпуск авто в нежных тонах приурочили к Международному женскому дню и Году белорусской женщины.
В остальном Geely EX2 ничем не уступает классическому авто этой модели по техническим характеристикам. Все автомобили были собраны на заводе «Белджи».
Стоимость авто из лимитированной партии хетчбэка стартует от 39 900 белорусских рублей.
*Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.
