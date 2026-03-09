Жителям Татарстана пересчитали плату за ЖКХ в 2025 году

По данным ведомства, по сравнению с 2024 годом объём перерасчёта снизился на 8% (годом ранее сумма составляла 53 млн рублей). В то же время число обращений по поводу некорректных начислений выросло почти на 13% — с 2,67 тыс. до более чем 3 тыс. жалоб.