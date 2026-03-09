Производитель бытовой химии в Беларуси получил штраф 400 тысяч рублей

Во время проверки одного из производителей товаров бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции сотрудники КГК Могилевской области установили нарушения законодательства. Так, производитель продавал свою продукцию по ценам, которые не были подтверждены экономическими расчетами. Еще он систематически повышал отпускные цены на продукцию без обязательного согласования с облисполкомом.