«Белджи» предложил белорусским подросткам гарантированную работу

На предприятии обратились к родителям учеников 9 классов, сказав, что есть возможность заключить договор с заводом на целевую подготовку учащихся. Для этого подросткам нужно будет поступить учиться в Борисовский государственный колледж или Борисовский государственный строительный колледж.