«Белджи» предложил белорусским подросткам гарантированную работу

Предприятие «Белджи» сказало, как подростки гарантированно могут попасть в будущем на работу на их завод. Подробности рассказали в телеграм-канале предприятия.
На предприятии обратились к родителям учеников 9 классов, сказав, что есть возможность заключить договор с заводом на целевую подготовку учащихся. Для этого подросткам нужно будет поступить учиться в Борисовский государственный колледж или Борисовский государственный строительный колледж.
Целевики смогут обрести востребованную профессию: слесаря по ремонту автомобилей (водителя категории С), водителя погрузчика, маляра. Все виды практики будут проходить на предприятии еще в период обучения. А затем гарантированно получат работу на заводе после окончания учебы.
Подробную информацию следует узнавать на предприятии.
Недавно стало известно, что «Белджи» построит вторую очередь завода после требования Лукашенко сделать на 100% собственный автомобиль.
Кстати, еще «Белджи» выпустил партию из 89 электромобилей Geely EX2 с одной особенностью.
Ранее министр образования Иванец сказал о 85 должностях, где могут работать студенты старших курсов.
И уже Минобразования назвало даты последних звонков и выпускных балов в Беларуси.