«Белджи» предложил белорусским подросткам гарантированную работу

Белорусские подростки могут гарантированно попасть на работу на завод «Белджи».

Источник: Комсомольская правда

Предприятие «Белджи» сказало, как подростки гарантированно могут попасть в будущем на работу на их завод. Подробности рассказали в телеграм-канале предприятия.

На предприятии обратились к родителям учеников 9 классов, сказав, что есть возможность заключить договор с заводом на целевую подготовку учащихся. Для этого подросткам нужно будет поступить учиться в Борисовский государственный колледж или Борисовский государственный строительный колледж.

Целевики смогут обрести востребованную профессию: слесаря по ремонту автомобилей (водителя категории С), водителя погрузчика, маляра. Все виды практики будут проходить на предприятии еще в период обучения. А затем гарантированно получат работу на заводе после окончания учебы.

Подробную информацию следует узнавать на предприятии.

