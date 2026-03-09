В Омске создадут 1 337 рабочих мест

В распоряжении «СуперОмска» оказался отчет, в котором указаны данные о создании новых рабочих мест в Омске.
«В настоящее время на территории города Омска реализуются 19 проектов на общую сумму более 192 млрд рублей с созданием 1 337 рабочих мест и сроком реализации до 2035 года (информация о проектах и ходе их реализации прилагается)», — говорится в документе.
Отметим, что речь идет о реализации масштабных инвестиционных проектов в Омске.
В качестве сфер реализации проектов в документе указаны жилищное строительство, промышленное производство, индустриальные парки и технопарки, индустрия туризма, логистика и транспорт.