В Омске создадут 1 337 рабочих мест

Об этом говорится в отчете о ходе реализации масштабных инвестиционных проектов.

В распоряжении «СуперОмска» оказался отчет, в котором указаны данные о создании новых рабочих мест в Омске.

«В настоящее время на территории города Омска реализуются 19 проектов на общую сумму более 192 млрд рублей с созданием 1 337 рабочих мест и сроком реализации до 2035 года (информация о проектах и ходе их реализации прилагается)», — говорится в документе.

Отметим, что речь идет о реализации масштабных инвестиционных проектов в Омске.

В качестве сфер реализации проектов в документе указаны жилищное строительство, промышленное производство, индустриальные парки и технопарки, индустрия туризма, логистика и транспорт.