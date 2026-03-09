Петербургский суд обязал шведскую компанию вернуть 4,3 млн крон из-за санкций

В 2021 году компании заключили договор на поставку оборудования, но правительство Швеции отказало в экспорте в Россию. Стороны договорились расторгнуть контракт и вернуть неотработанный аванс, однако шведский банк, сославшись на санкции ЕС, заблокировал платеж и наложил запрет на любые транзакции с Россией.