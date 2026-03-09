Петербургский суд обязал шведскую компанию вернуть 4,3 млн крон из-за санкций

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал шведского производителя судового оборудования Marine Jet Power (MJP) выплатить 4,29 млн крон петербургскому ООО «МТД». Спор возник из-за срыва поставки водометного комплекса для Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз», сообщает «Деловой Петербург».
В 2021 году компании заключили договор на поставку оборудования, но правительство Швеции отказало в экспорте в Россию. Стороны договорились расторгнуть контракт и вернуть неотработанный аванс, однако шведский банк, сославшись на санкции ЕС, заблокировал платеж и наложил запрет на любые транзакции с Россией.
Петербургская компания обратилась в суд. В ходе разбирательства MJP заявила, что спор находится вне правового поля Швеции, и потребовала рассматривать дело по месту нахождения ответчика, утверждая, что у российского предприятия нет препятствий для этого.
Арбитражный суд Петербурга признал доводы шведской стороны несостоятельными, отметив, что санкции ЕС фактически лишают истца доступа к правосудию на территории европейского государства. Суд также подчеркнул, что факт расторжения договора и согласования возврата аванса документально подтверждён, а отсутствие отзыва от MJP расценено как отсутствие обоснованных возражений по существу требований.
В итоге суд постановил взыскать с Marine Jet Power в пользу ООО «МТД» 4,29 млн шведских крон неотработанного аванса в полном объёме.