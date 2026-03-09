Ричмонд
+14°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще несколько товаров с обязательной маркировкой появятся в Беларуси

Маркировка через QR-код вводится в Беларуси еще на один вид товаров.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси появится больше QR-кодов на товарах. Это связано с введением маркировки на безалкогольные напитки. Подробнее рассказали в Министерстве по налогам и сборам.

Так, в Беларуси с 1 мая вводится обязательная маркировка безалкогольных напитков и соков.

— Производителям и импортерам безалкогольных напитков и соков рекомендуется добровольно осуществлять маркировку указанных товаров средствами идентификации в целях бесшовного перехода с 1 мая на обязательную маркировку, — прокомментировали в МНС.

Все безалкогольные напитки, которые будут у субъектов до 1 мая 2026-го также нужно будет промаркировать. До 30 апреля маркировка соков и безалкогольных необязательна, хотя такая продукция и может быть промаркирована в добровольном порядке. Средства для маркировки выдаются производителям издательством «Белбланкавыд» еще с 1 августа 2025-го, чтобы у них с наступлением срока не было немаркированных остатков.

Здесь мы подробнее писали о том, что такое маркировка товара, которую с 1 июля 2025 в Беларуси надо вторично пробивать на всех кассах.

Тем временем «Белджи» предложил белорусским подросткам гарантированную работу.

Еще производитель бытовой химии в Беларуси получил штраф 400 тысяч рублей.