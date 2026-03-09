Еще несколько товаров с обязательной маркировкой появятся в Беларуси

Все безалкогольные напитки, которые будут у субъектов до 1 мая 2026-го также нужно будет промаркировать. До 30 апреля маркировка соков и безалкогольных необязательна, хотя такая продукция и может быть промаркирована в добровольном порядке. Средства для маркировки выдаются производителям издательством «Белбланкавыд» еще с 1 августа 2025-го, чтобы у них с наступлением срока не было немаркированных остатков.