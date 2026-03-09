Еще несколько товаров с обязательной маркировкой появятся в Беларуси

В Беларуси появится больше QR-кодов на товарах. Это связано с введением маркировки на безалкогольные напитки. Подробнее рассказали в Министерстве по налогам и сборам.
Так, в Беларуси с 1 мая вводится обязательная маркировка безалкогольных напитков и соков.
— Производителям и импортерам безалкогольных напитков и соков рекомендуется добровольно осуществлять маркировку указанных товаров средствами идентификации в целях бесшовного перехода с 1 мая на обязательную маркировку, — прокомментировали в МНС.
Все безалкогольные напитки, которые будут у субъектов до 1 мая 2026-го также нужно будет промаркировать. До 30 апреля маркировка соков и безалкогольных необязательна, хотя такая продукция и может быть промаркирована в добровольном порядке. Средства для маркировки выдаются производителям издательством «Белбланкавыд» еще с 1 августа 2025-го, чтобы у них с наступлением срока не было немаркированных остатков.
