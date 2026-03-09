Хлебопекарня супруги экс-президента «Амкара» прекратила деятельность

В 2022 году ООО «Япечка» вступило в арбитражный спор с ФНС, которая доначислило ему налогов, пеней и штрафов на 30 млн руб. В ФНС посчитали, что ООО «Япечка» создало схему дробления бизнеса с вовлечением компаний в производственную деятельность по выпечке хлеба и кондитерских изделий, а также их последующей продаже взаимозависимым лицам. В 2024 году ООО «Япеячка» проиграла спор. ФНС собиралась обратить взыскание на недвижимость хлебопекарни, но ее учредитель погасил долг.