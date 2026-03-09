ГПК: группы в Литве заинтересованы в контрабанде сигарет из Беларуси

Он отметил, что даже придумали схему переброски сигарет по воздуху с помощью метеозондов.
«В сопредельной литовской стороне возникли целые организованные группы заинтересованных лиц, которые поняли, что можно заработать: приобрести на территории Республики Беларусь табачные изделия, ввезти их на территорию Литвы в обход таможенных пошлин и получить тот самый профит», — сказал Бычковский.
По его словам, с учетом розы ветров на литовском направлении оказалось, что проще купить метеозонды, аэростатические шары, упаковать брикеты сигарет в короба, определенным образом их отмаркировать, снабдить GSM-трекером, мобильным телефоном и отправить на сопредельную сторону.
Заказчики, как правило, требуют снимать весь процесс на телефон.
«Запись на мобильный телефон того, как запускается метеозонд с контрабандными сигаретами, осуществляется ровно для того, чтобы доказать своим заказчикам, что деньги, которые ими были перечислены, потрачены на закупку сигарет, на оснащение метеозонда, на его запуск», — добавил официальный представитель ГПК.
Он уточнил, что съемка на телефон — это гарантия для заказчика, что сигареты улетели и пособники с белорусской стороны выполнили свою часть сделки.