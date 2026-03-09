Инфляция в Казахстане замедляется, но молочная продукция продолжает дорожать

Отдельно была рассмотрена ситуация в Жамбылской области, которая входит в шестерку регионов с самым высоким ростом цен на социально значимые продукты. Кроме того, в правительстве выразили недовольство низкими темпами разбронирования овощей из стабфондов в Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской областях и области Улытау. По итогам совещания Минсельхозу и Комитету торговли поручено провести инспекцию региональных стабилизационных фондов, чтобы проверить фактическое наличие продукции на складах и соответствие этих данных отчетам акиматов.