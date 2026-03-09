Инфляция в Казахстане замедляется, но молочная продукция продолжает дорожать

Об этом 6 марта 2026 года сообщили в пресс-службе правительства РК. Согласно представленным данным, инфляция в стране демонстрирует замедление пятый месяц подряд: показатель снизился с 12,9% в сентябре 2025 года до 11,7% в феврале 2026-го. Продовольственная инфляция в феврале составила 12,7%.
Стабилизации способствовало расширение перечня СЗПТ с 19 до 31 позиции и усиление госконтроля — с начала года за нарушение торговых надбавок возбуждено более 800 административных дел.
«За первую неделю марта индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,1%. Традиционно в марте наблюдается сезонное повышение цен. Однако Министерство торговли и интеграции планирует сдерживать его за счет дополнительных ценовых акций и расширения сельскохозяйственных ярмарок. Продолжает действовать механизм “зеленого коридора” для поставок овощной продукции из соседних стран», — сообщили 9 марта 2026 года в Кабмине.
Отмечено подорожание молочной продукции, что в основном связано с ростом стоимости сырья — сырого молока. Дополнительное влияние оказывают увеличение затрат на энергоресурсы и производственные издержки. При этом молочная продукция занимает значимую долю в структуре продовольственной инфляции — около 6,3%.
Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин поручил провести детальный анализ ценообразования на 42 молокоперерабатывающих предприятиях страны для выработки мер господдержки. Также рассматриваются варианты обеспечения хлебопекарен удешевленным зерном и снижение тарифов КТЖ на перевозку сырья.
Отдельно была рассмотрена ситуация в Жамбылской области, которая входит в шестерку регионов с самым высоким ростом цен на социально значимые продукты. Кроме того, в правительстве выразили недовольство низкими темпами разбронирования овощей из стабфондов в Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской областях и области Улытау. По итогам совещания Минсельхозу и Комитету торговли поручено провести инспекцию региональных стабилизационных фондов, чтобы проверить фактическое наличие продукции на складах и соответствие этих данных отчетам акиматов.
Ранее председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов рассказал, насколько должна замедлиться инфляция, чтобы можно было снизить базовую ставку.