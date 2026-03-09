ЕС выкупил весь произведенный на «Ямал СПГ» сжиженный газ

Евросоюз выкупил в феврале весь 100 процентов произведенного на «Ямал СПГ» сжиженного природного газа (СПГ), пишет издание gCaptain.
Сообщается, что в последний месяц зимы страны Евросоюза купили 21 танкер с 1,54 млн тонн СПГ.
Отмечается, что в январе ЕС выкупил 93 процента объемов СПГ с Ямала. Другого рынка у крупнейшего российского производителя СПГ в этом году не было, отмечается в статье.
Прямых санкций против «Ямал СПГ» в Евросоюзе пока не вводили, запрет действует на транзит российского СПГ через европейские порты в третьи страны.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что в Великобритании запасов газа осталось всего на два дня, ситуацию усугубляет эскалация на Ближнем Востоке.
Напомним, в первый месяц 2026 года в России было изготовлено 3,3 миллиона тонн сжиженного природного газа, что стало самым высоким показателем за месяц за всю историю наблюдений.