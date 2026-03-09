Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС выкупил весь произведенный на «Ямал СПГ» сжиженный газ

Евросоюз закупил на Ямале 1,54 млн тонн топлива.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз выкупил в феврале весь 100 процентов произведенного на «Ямал СПГ» сжиженного природного газа (СПГ), пишет издание gCaptain.

Сообщается, что в последний месяц зимы страны Евросоюза купили 21 танкер с 1,54 млн тонн СПГ.

Отмечается, что в январе ЕС выкупил 93 процента объемов СПГ с Ямала. Другого рынка у крупнейшего российского производителя СПГ в этом году не было, отмечается в статье.

Прямых санкций против «Ямал СПГ» в Евросоюзе пока не вводили, запрет действует на транзит российского СПГ через европейские порты в третьи страны.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что в Великобритании запасов газа осталось всего на два дня, ситуацию усугубляет эскалация на Ближнем Востоке.

Напомним, в первый месяц 2026 года в России было изготовлено 3,3 миллиона тонн сжиженного природного газа, что стало самым высоким показателем за месяц за всю историю наблюдений.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше