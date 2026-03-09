Трамп заявил, что у него есть план по борьбе с ростом цен на нефть

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него имеется план действий в связи с резким ростом стоимости нефти на фоне конфликта с Ираном.
«У меня есть план на все. Вы будете очень довольны», — заявил глава Белого дома в телефонном интервью New York Post.
Трамп не стал раскрывать подробности плана, при этом журналисты допустили, что он предполагает использование стратегических запасов нефти.
По данным издания, стоимость барреля нефти марки Brent достигала $119,50, что на 65 процентов выше уровня, зафиксированного 27 февраля ($72,48).
Ранее американский президент заявил, что увеличение стоимости нефти на мировом рынке является небольшой ценой за безопасность США и всего остального мира.
Напомним, утром 9 марта стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 118 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Такой уровень цен в последний раз наблюдался в июне 2022 года.