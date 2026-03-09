Ричмонд
Цена на нефть Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель после скачка вверх

Вечером 9 марта нефть Brent торговалась по цене 99,97 долларов за баррель.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель после резкого роста. Согласно данным лондонской биржи ICE, вечером 9 марта стоимость энергоносителя снизилась до отметки 99,97 долларов за баррель.

Ранее стало известно, что главы минфинов стран «Большой семерки» (G7) планируют обсудить возможность совместного использования нефти из стратегических запасов в ходе внеочередной встречи с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем.

Как писал сайт KP.RU, утром в понедельник цены на нефть Brent продолжали расти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE впервые с 17 июня 2022 года поднялась выше 118 долларов за баррель.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кремле заявил, что нынешние высокие цены на энергоресурсы в мире носят временный характер, и Россия это понимает.

