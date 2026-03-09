Цена на нефть Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель после скачка вверх

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель после резкого роста. Согласно данным лондонской биржи ICE, вечером 9 марта стоимость энергоносителя снизилась до отметки 99,97 долларов за баррель.
Как писал сайт KP.RU, утром в понедельник цены на нефть Brent продолжали расти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE впервые с 17 июня 2022 года поднялась выше 118 долларов за баррель.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кремле заявил, что нынешние высокие цены на энергоресурсы в мире носят временный характер, и Россия это понимает.
