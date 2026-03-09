Торги на Нью-Йоркской бирже закрылись ростом основных индексов

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 239,25 пункта (0,50%) до отметки 47 740,80 пункта. Индекс S&P, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 55,97 пункта (0,83%) и достиг уровня 6 795,99 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq увеличился на 308,27 пункта (1,38%) и оказался на отметке 22 695,95 пункта.
Как отмечает газета The Wall Street Journal, одним из факторов, который также повлиял на динамику торгов, стали сообщения о том, что страны Группы семи (G7) рассматривают скоординированное распечатывание своих запасов нефти на фоне резкого роста цен из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS News, что военная операция против Ирана фактически завершена и проходит «с серьезным опережением» графика. 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. После ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.