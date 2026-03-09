Нефть после резкого скачка до 110 долларов за баррель упала в цене

Цена на нефть после сильного скачка вверх вновь упала. Днем 9 марта она торговалась по 110 долларов за баррель. К настоящему моменту стоимость нефти Brent откатилась до 89 долларов.
В течение дня цена ненадолго достигала отметки в 119 долларов за баррель. Это максимум с июня 2022 года. Эксперты прогнозировали рост стоимости до 125 и выше. Однако сейчас наблюдается падение цены.
Стоимость нефти начала стремительно уменьшаться после заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он указал на якобы скорое окончание боевых действий на Ближнем Востоке. По словам президента США, война с Ираном «практически завершена».
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию на рынке нефти и газа. Он отметил, что нынешние высокие цены на энергоресурсы в мире носят временный характер, и Москва это понимает.