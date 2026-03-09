Reuters: индийская компания закупила 6 млн баррелей российской нефти

Отмечается, что индийские нефтеперерабатывающие компании приобрели значительные объемы российского сырья с немедленной поставкой, в том числе грузы, которые уже находились в пути по морю. Такая возможность появилась после того, как власти США ввели временное исключение из санкционных ограничений сроком на 30 дней для закупок нефти, загруженной на танкеры до 5 марта.