Reuters: индийская компания закупила 6 млн баррелей российской нефти

Индийская энергетическая корпорация Reliance приобрела 6 млн баррелей российской нефти с поставкой в марте.

Источник: Аргументы и факты

Индийская энергетическая компания Reliance Industries закупила не менее шести миллионов баррелей российской нефти с поставкой в марте. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.

По информации собеседников агентства, стоимость поставок определялась относительно котировок Dated Brent. Цена отдельных партий находилась в диапазоне от одного доллара ниже до одного доллара выше этого эталонного показателя.

Отмечается, что индийские нефтеперерабатывающие компании приобрели значительные объемы российского сырья с немедленной поставкой, в том числе грузы, которые уже находились в пути по морю. Такая возможность появилась после того, как власти США ввели временное исключение из санкционных ограничений сроком на 30 дней для закупок нефти, загруженной на танкеры до 5 марта.

Ранее сообщалось, что Индия готова приобретать российский сжиженный природный газ, если соответствующее предложение будет получено.

