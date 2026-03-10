Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 10 марта

Нацбанк Беларуси уменьшил курс доллара и курс евро и увеличил курс российского рубля на 10 марта, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил валютные курсы на 10 марта, вторник. В итоге в первой половине рабочей недели курс доллара и курс евро стали снижаться, а курс российского рубля увеличился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на вторник, 10 марта, Национальным банком определны такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9189 белорусского рубля, 1 евро — 3,3727 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7312 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, установленными на понедельник, 9 марта, курс доллара и курс евро стали меньше, а курс российского рубля вырос во вторник, 10 марта.

В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0070 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0138 белрубля и курс российского рубля вырос на 0,0082 белрубля.

Тем временем «Белджи» предложил белорусским подросткам гарантированную работу.

Еще производитель бытовой химии в Беларуси получил штраф 400 тысяч рублей.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше