Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 10 марта

Национальный банк изменил валютные курсы на 10 марта, вторник. В итоге в первой половине рабочей недели курс доллара и курс евро стали снижаться, а курс российского рубля увеличился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на вторник, 10 марта, Национальным банком определны такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9189 белорусского рубля, 1 евро — 3,3727 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7312 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на понедельник, 9 марта, курс доллара и курс евро стали меньше, а курс российского рубля вырос во вторник, 10 марта.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0070 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0138 белрубля и курс российского рубля вырос на 0,0082 белрубля.
