Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Эксперт РА»: в РФ совокупный лизинговый портфель в 2025 году сократился на 11%

Отрицательные темпы прироста отмечаются впервые за последние годы, свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Совокупный лизинговый портфель в России по итогам 2025 года показал отрицательную динамику впервые за последние годы, снизившись на 11%, до 11,9 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Объем совокупного лизингового портфеля снизился на 11% за 2025 год и составил 11,9 трлн рублей. Отрицательные темпы прироста отмечаются впервые за последние годы — даже в кризисные 2020-й и 2022-й темпы прироста значительно просели, но оставались в положительной зоне (+6 и +5% соответственно)», — указано в исследовании.

В «Эксперт РА» пояснили, что подобная тенденция вызвана снижением объемов нового бизнеса второй год подряд, а также досрочными расторжениями лизинговых договоров из-за высокой финансовой нагрузки лизингополучателей. «У неплатежеспособных клиентов лизинговые компании изымают имущество, а некоторые лизингополучатели вместо осуществления платежей по возросшим ставкам принимают решения о выкупе имущества», — говорится в исследовании.