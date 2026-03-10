«Эксперт РА»: в РФ совокупный лизинговый портфель в 2025 году сократился на 11%

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Совокупный лизинговый портфель в России по итогам 2025 года показал отрицательную динамику впервые за последние годы, снизившись на 11%, до 11,9 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства «Эксперт РА».
«Объем совокупного лизингового портфеля снизился на 11% за 2025 год и составил 11,9 трлн рублей. Отрицательные темпы прироста отмечаются впервые за последние годы — даже в кризисные 2020-й и 2022-й темпы прироста значительно просели, но оставались в положительной зоне (+6 и +5% соответственно)», — указано в исследовании.
В «Эксперт РА» пояснили, что подобная тенденция вызвана снижением объемов нового бизнеса второй год подряд, а также досрочными расторжениями лизинговых договоров из-за высокой финансовой нагрузки лизингополучателей. «У неплатежеспособных клиентов лизинговые компании изымают имущество, а некоторые лизингополучатели вместо осуществления платежей по возросшим ставкам принимают решения о выкупе имущества», — говорится в исследовании.