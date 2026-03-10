В Молдавии расследуют ограничения продаж топлива на фоне энергокризиса

Со своей стороны эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ предупредил, что из-за кризиса на Ближнем Востоке Молдавию уже на этой неделе ждет стремительный рост цен. «Мы уже наблюдаем его: нефть на международной арене достигла $100. Все предыдущие повышения цен основывались на нефти по $80. Поэтому на этой неделе, к сожалению, нас ждет настоящий марафон повышения цен», — сказал Ионицэ. Он указал, что бензин А-95 уже подорожал примерно на 17−17,5%, а стоимость дизельного топлива выросла на 25%. Как отметил эксперт, ситуация усложняется тем, что рост цен происходит в период весенних сельскохозяйственных работ. По словам Ионицэ, подскочила и цена на газ и электроэнергию, которые Молдавия закупает на европейских рынках. В этой ситуации бывший президент и лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон призвал власти срочно начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа.