В Молдавии расследуют ограничения продаж топлива на фоне энергокризиса

КИШИНЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Власти Молдавии расследуют случаи, когда автозаправочные станции на фоне энергетического кризиса вводят ограничения на отпуск топлива для клиентов. Об этом заявил журналистам глава Минэнерго страны Дорин Жунгиету.
«Инспекция по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей расследует сообщения о случаях, когда некоторые автозаправочные станции ограничивали количество топлива», — сказал министр. По его словам, частные лица могли купить у них дизельное топливо на сумму не больше чем в $15, а экономические агенты — не более чем на $60. Жунгиету призвал потребителей не закупать топливо впрок, заверив, что власти обеспечат достаточные объемы для покрытия среднего текущего потребления.
Со своей стороны эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ предупредил, что из-за кризиса на Ближнем Востоке Молдавию уже на этой неделе ждет стремительный рост цен. «Мы уже наблюдаем его: нефть на международной арене достигла $100. Все предыдущие повышения цен основывались на нефти по $80. Поэтому на этой неделе, к сожалению, нас ждет настоящий марафон повышения цен», — сказал Ионицэ. Он указал, что бензин А-95 уже подорожал примерно на 17−17,5%, а стоимость дизельного топлива выросла на 25%. Как отметил эксперт, ситуация усложняется тем, что рост цен происходит в период весенних сельскохозяйственных работ. По словам Ионицэ, подскочила и цена на газ и электроэнергию, которые Молдавия закупает на европейских рынках. В этой ситуации бывший президент и лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон призвал власти срочно начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа.