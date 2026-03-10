Ричмонд
Rheinmetall сообщил о планах производить сотни морских дронов в год

Топ-менеджер германского оборонного концерна Тим Вагнер сообщил, что компания уже получила заказы от стран НАТО.

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует расширить производство морских беспилотников. Об этом сообщил журналистам топ-менеджер компании Тим Вагнер.

«Мы начинаем с относительно небольшого количества — 15 лодок», — приводит его слова агентство DPA. «Но впоследствии мы хотим нарастить производство до 200 ботов в год», — сообщил Вагнер. По его мнению, в будущем на верфи Blohm+Voss в Гамбурге можно будет производить 1 тыс. морских дронов ежегодно. Топ-менеджер отметил, что Rheinmetall уже получил заказы от стран НАТО. Каких конкретно, он не уточнил.

Rheinmetall — крупнейшая оборонная компания Германии. Она извлекает большую выгоду из конфликта на Украине. Концерн также поставляет Киеву военную технику, включая танки и боеприпасы, и строит на Украине завод по производству боеприпасов.

