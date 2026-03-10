Rheinmetall сообщил о планах производить сотни морских дронов в год

«Мы начинаем с относительно небольшого количества — 15 лодок», — приводит его слова агентство DPA. «Но впоследствии мы хотим нарастить производство до 200 ботов в год», — сообщил Вагнер. По его мнению, в будущем на верфи Blohm+Voss в Гамбурге можно будет производить 1 тыс. морских дронов ежегодно. Топ-менеджер отметил, что Rheinmetall уже получил заказы от стран НАТО. Каких конкретно, он не уточнил.