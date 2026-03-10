Bloomberg: в Китай готовится отправка почти 1 млн баррелей венесуэльской нефти

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Почти 1 млн баррелей венесуэльской нефти готовится к отправке в Китай, эта поставка может стать первой с момента проведения операции США в боливарианской республике, пишет агентство Bloomberg.
По его сведениям, заказ выполняет компания North American Blue Energy Partners. Сейчас ведется погрузка 950 тыс. баррелей венесуэльской нефти марки Merey на танкер Skage, который, как ожидается, доставит ее в Циндао.
В январе должностное лицо американской администрации заявило агентству Reuters, что США готовы обеспечить поставки венесуэльской нефти КНР по «справедливым рыночным ценам».
3 января в Вашингтоне сообщили о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Американская администрация утверждала, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты.