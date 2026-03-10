The Times: правовой базы для конфискации средств от продажи «Челси» нет

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании не обладает необходимой правовой базой для конфискации средств бизнесмена Романа Абрамовича, полученных им от продажи английского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на письмо адвокатов предпринимателя.
Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что британские власти подадут в суд на Абрамовича, если тот к 17 марта не переведет деньги от продажи «Челси» на Украину. Адвокаты бизнесмена назвали незаконной позицию Лондона.
«Важно подчеркнуть, что средства, которые на данный момент заморожены, остаются собственностью [компании] Fordstam Limited, полностью принадлежащей господину Абрамовичу», — говорится в письме юристов, которое приводит газета. Представители Абрамовича подчеркнули, что будут оспаривать в суде любые попытки британских властей конфисковать средства.
Продажа клуба.
24 мая 2022 года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу «Челси» консорциуму бизнесмена Тодда Боэли. Группа американского предпринимателя предложила за клуб ?4,25 млрд ($5,6 млрд по текущему курсу). Из них ?2,5 млрд должно было быть выплачено за сам клуб, еще ?1,75 млрд — вложено в его развитие.
25 мая 2022 года британское правительство выдало специальную лицензию, которая позволила Абрамовичу продать принадлежавшую ему команду. Условием выдачи лицензии было то, что сам предприниматель не получит вырученные за клуб деньги. При продаже «Челси» Абрамович указывал, что направит в специальный благотворительный фонд для помощи пострадавшим от конфликта на Украине «все чистые доходы» от продажи «Челси».
Ранее еженедельная газета The Mail on Sunday сообщила со ссылкой на источники, что бизнесмен настаивает на том, чтобы средства от продажи клуба достались как украинцам, так и россиянам, которые пострадали от военных действий. Издание подчеркивало, что передача средств, по всей видимости, невозможна без соответствующего разрешения со стороны Абрамовича. При этом британские власти считают, что деньги должны пойти исключительно Украине.
Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году примерно за ?140 млн (около $233 млн по курсу на тот момент) у англичанина Кена Бейтса. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды — обладателем Кубка английской лиги, по два раза выигрывал Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.