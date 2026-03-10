The Times: правовой базы для конфискации средств от продажи «Челси» нет

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году примерно за ?140 млн (около $233 млн по курсу на тот момент) у англичанина Кена Бейтса. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды — обладателем Кубка английской лиги, по два раза выигрывал Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.