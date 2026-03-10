Еврокомиссар Граменья: Цены на газ в ЕС выросли на 90% на фоне событий в Иране

В ЕС отмечают резкий рост цен на энергоносители на фоне ситуации в Иране. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам реализации и упрощения законодательства Пьер Граменья.
«Цены на нефть выросли примерно на 40% с момента начала военных действий… Цены на природный газ подскочили почти на 90%, хотя и с очень низкого уровня», — сказал еврокомиссар на пресс-конференции после встречи глав финансовых ведомств стран еврогруппы.
Граменья добавил, что на фоне украинского конфликта цены на энергоносители для европейских потребителей не росли так стремительно. Также он проинформировал, что европейские акции упали на 9% с начала эскалации на Ближнем Востоке.
Тем временем цена на нефть после сильного скачка вверх вновь упала. Днем 9 марта она торговалась по 110 долларов за баррель. Позже стоимость нефти Brent откатилась до 89 долларов.
