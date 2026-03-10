В России утвердили новый ГОСТ на хурму

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Новый ГОСТ на хурму будет введен в России с 1 ноября 2026 года. Это следует из документа Росстандарта, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.
В ведомстве сообщили агентству, что ранее в России был введен национальный стандарт на хурму. Принятие нового межгосударственного стандарта позволит унифицировать требования на пространстве нескольких стран, снизить технические барьеры и упростить взаимную торговлю. При этом подчеркивается, что стандарт носит добровольный характер. Он может применяться на добровольной основе.
По ГОСТу в зависимости от качественных характеристик свежую хурму подразделяют на товарные сорта: высший, первый и второй.
Требования к сортам.
Вне зависимости от сорта плоды хурмы должны быть целые, чистые, твердые, со срезанными у основания плодов плодоножками и неотделенными и неповрежденными чашелистиками. По форме и окраске продукты однородные, свойственные конкретному помологическому сорту (круглые или овальные, или конические, или с заостренным концом с одной стороны, или с поперечным перехватом, или другой формы), однородной степени зрелости, с мякотью от плотной до желеобразной, с тонкой кожицей. Хурма должна иметь специфический, свойственный конкретному помологическому сорту вкус, терпкий или без терпкости, выраженный сладкий, без посторонних привкуса и послевкусия.
Цвет допускается от желтого до оранжевого или коричнево-оранжевый, без механических повреждений, без следов плесени, гнили, без повреждений от болезней или повреждений от сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности, без излишней внешней влажности. Плоды зеленые и перезрелые не допускаются.
Хурма высшего сорта может иметь незначительные дефекты поверхности плодов, не влияющие на внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке. Для такой хурмы также допускаются незначительные дефекты формы и незначительные дефекты окраски из-за воздействия солнечных лучей, не превышающие ⅛ общей площади поверхности плода, легкая побитость совокупной площадью не более 2 кв. см, незначительное изменение (побурение) внутренней окраски мякоти плода, занимающее не более ⅓ общей площади поперечного сечения плода.
Для хурмы второго сорта допускаются легкие вмятины не более 3 кв. см в совокупности, незначительная утрата естественной упругости, дефекты формы и кожицы, дефекты окраски, не превышающие ¼ поверхности плода, легкая побитость совокупной площадью не более 3 кв. см, незначительное изменение (побурение) внутренней окраски мякоти плода (не более половины общей площади поперечного сечения плода).
Диаметр плодов хурмы высшего и первого сорта по наибольшему поперечному сечению должен составлять не менее 60 мм, второго сорта — не менее 40 мм.
ГОСТ рекомендует хранить свежую хурму не более 2 суток в крытых помещениях, в естественных условиях при температуре окружающей среды и не более недели в охлаждаемых складских помещениях или холодильных камерах при температуре хранения от 0,5 °C до 1,5 °C и относительной влажности воздуха от 85% до 90%.