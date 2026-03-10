В России утвердили новый ГОСТ на хурму

Вне зависимости от сорта плоды хурмы должны быть целые, чистые, твердые, со срезанными у основания плодов плодоножками и неотделенными и неповрежденными чашелистиками. По форме и окраске продукты однородные, свойственные конкретному помологическому сорту (круглые или овальные, или конические, или с заостренным концом с одной стороны, или с поперечным перехватом, или другой формы), однородной степени зрелости, с мякотью от плотной до желеобразной, с тонкой кожицей. Хурма должна иметь специфический, свойственный конкретному помологическому сорту вкус, терпкий или без терпкости, выраженный сладкий, без посторонних привкуса и послевкусия.