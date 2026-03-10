Индекс Nikkei растет на 2,5% на фоне стабилизации цен на нефть

ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись ростом на фоне снижения цен на нефть после резкого скачка.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, на открытии торгов вырос на 2,68%, до отметки в 54 139,33 пункта.
Главным фактором роста на ТФБ токийской биржи стала стабилизация цен на энергоресурсы. Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $90 за баррель спустя чуть более суток после пика в $119. Инвесторы также положительно восприняли заявления президента США Дональда Трампа, который выразил уверенность в том, что операция в отношении Ирана будет завершена в ближайшее время.