Эксперт объяснил, как оплачивать ЖКХ в марте

Теперь платежные документы за жилое помещение и коммунальные услуги должны поступать в руки владельцев жилья не позднее пятого числа каждого месяца, сообщает ИА DEITA.RU.
В свою очередь, оплатить счета за прошлый месяц необходимо не позже 15-го числа, что значительно упростит контроль и своевременную оплату. Об этом рассказал РИА Новости общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь, подчеркнув, что эти нововведения направлены на повышение прозрачности и эффективности расчетов.
В платежках за февраль многие россияне заметили привычную надпись «до 10 марта», что нередко вызывает недоумение или тревогу. Эксперт объяснил, что в этом причина — человеческий фактор и особенности работы расчетных центров и управляющих компаний, которые не всегда успевают своевременно вносить изменения в шаблоны платежных документов.
Следовательно, сроки в квитанциях иногда остаются с прошлого месяца. Бондарь подчеркнул, что в юридическом плане у граждан есть право оплачивать счета до 15-го числа, то есть более позднего срока. Он также отметил, что начисление пеней за просрочку происходит только при реальной задержке платежа.
Если управляющая компания попытается начислить штрафные санкции раньше установленного срока, это будет нарушением законодательства, и граждане могут подать жалобу в Жилищную инспекцию.
Кроме этого, при возникновении споров или подозрений на неправомерные действия стоит обратить внимание на неправильные даты или сроки в квитанциях через систему ГИС ЖКХ или воспользоваться сервисом «Госуслуги. Дом», где предоставляется актуальная информация по платежам.
Эксперт добавил, что раньше управляющие компании и собственники домов могли самостоятельно устанавливать правила оплаты и штрафные санкции, что зачастую вызывало сложности и споры. Теперь же новые нормы существенно упростили порядок — собственникам достаточно помнить о крайнем сроке в 15-е число каждого месяца.
Это значительно повышает уровень спокойствия и защищает права граждан, устраняя возможность произвольных решений со стороны управляющих компаний и делая процесс оплаты более прозрачным и понятным для всех участников.