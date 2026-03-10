Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области разработают схему газоснабжения до 2045 года за 69 миллионов

Региональные власти ищут подрядчика для подготовки документа, который определит развитие газовой отрасли в Новосибирской области на два десятилетия вперед. Соответствующий аукцион на выполнение научно-исследовательской работы по разработке схемы газоснабжения и газификации НСО на период 2026—2045 гг. размещён на портале госзакупок.

Источник: Сиб.фм

Победителю торгов предстоит провести комплексный анализ текущего состояния системы газоснабжения в регионе. На основе полученных данных необходимо определить ключевые направления для сбалансированного развития газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры. А также обеспечить прогнозируемые потребности области в природном газе вплоть до 2045 года.

Разработанная схема ляжет в основу региональной программы газификации. Документ будет учитывать нужды не только жилого фонда, но и промышленных предприятий, а также организаций различных сфер деятельности.

Заказчиком выступает Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Начальная стоимость контракта составляет 68,9 миллиона рублей. Работы предстоит выполнить в три этапа, полностью завершить их необходимо до конца 2028 года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в мэрии Новосибирска обсуждают, как будет выглядеть обновленная пешеходная зона на улице Ленина. Среди возможных вариантов — проведение архитектурного конкурса, который поможет выбрать лучшее проектное решение.