В Новосибирской области разработают схему газоснабжения до 2045 года за 69 миллионов

Победителю торгов предстоит провести комплексный анализ текущего состояния системы газоснабжения в регионе. На основе полученных данных необходимо определить ключевые направления для сбалансированного развития газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры. А также обеспечить прогнозируемые потребности области в природном газе вплоть до 2045 года.
Разработанная схема ляжет в основу региональной программы газификации. Документ будет учитывать нужды не только жилого фонда, но и промышленных предприятий, а также организаций различных сфер деятельности.
Заказчиком выступает Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Начальная стоимость контракта составляет 68,9 миллиона рублей. Работы предстоит выполнить в три этапа, полностью завершить их необходимо до конца 2028 года.
