В Новосибирской области разработают схему газоснабжения до 2045 года за 69 миллионов

Региональные власти ищут подрядчика для подготовки документа, который определит развитие газовой отрасли в Новосибирской области на два десятилетия вперед. Соответствующий аукцион на выполнение научно-исследовательской работы по разработке схемы газоснабжения и газификации НСО на период 2026—2045 гг. размещён на портале госзакупок.