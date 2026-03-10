Ричмонд
В Новосибирской области мостовой переход в селе Базово отремонтируют в 2026 году

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 15 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области продолжается капитальный ремонт мостового перехода через реку Карасук в селе Базово. Объект расположен на втором километре дороги «1 км а/д “Н-3207” — Базово — граница Ордынского района». Ввести его в эксплуатацию планируют 15 октября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

К работам приступили в прошлом году. Подрядчик уже выполнил значительную часть работ. В 2026-м ему предстоит выполнить устройство проезжей части и водоотвода, смонтировать барьерные и перильные ограждения, лестничные сходы, обустроить тротуары и освещение.

На время ремонта для легковушек и автобусов рядом с мостом возвели временную переправу. Движение грузового транспорта там запрещено, для них организованы объездные маршруты по двум трассам: «103 км к-17 ₽ — Петровский — Большеникольское — Чулым» и «203 км к-17 ₽ — Каргат».